A Veglio riapre la Provinciale 108 dopo la frana di fine ottobre 2024

A Veglio riapre alla viabilità la Strada Provinciale 108. L'arteria, che collega la Romanina con il resto del paese, era stata chiusa lo scorso fine ottobre a seguito degli eventi piovosi eccezionali che avevano provocato una frana.

“A fine dicembre il Comune aveva ricevuto l'ufficialità dalla Regione dell'affidamento delle risorse per i lavori di pronto intervento e, con ordinanza sindacale, ad inizio gennaio era stato approntato il cantiere – spiega il sindaco Nicola Marzolla - La scorsa settimana sono terminati i lavori ed oggi, successivamente al benestare della Provincia di Biella, la SP 108 è nuovamente aperta alla circolazione”.

Sarà possibile un transito con senso unico alternato regolato da impianto semaforico. “Vige il divieto di transito per i mezzi con massa superiore 5 tonnellate ed il divieto di transito in caso di eventi meteo di allerta arancione – sottolinea il primo cittadino - Ringrazio la ditta e l'ingegner Carrera che in sinergia, in tempi record, hanno supportato il Comune per la gestione e l'esecuzione dei lavori”.