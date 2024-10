Pietro Micca vicecampione regionale nell’artistica femminile

Domenica a Torino per la sezione di ginnastica artistica si è tenuta la seconda prova regionale del Campionato di squadra Allieve Gold 2 dove Pietro Micca è stata protagonista con Viola Mantoan, Matilde Carnini, Valentina Caldera e Martina Cozzani, new entry della squadra alla sua prima esperienza nelle gare Gold.

Le quattro piccole ginnaste hanno saputo confermare l’argento della prima prova, laureandosi così vicecampionesse regionali e migliorando il loro punteggio totale di oltre un punto. Determinante questa volta è stato il contributo di Viola che con la sua esperienza ha saputo trascinare la squadra con quattro esecuzioni di alto profilo tecnico. Tra 15 giorni ci sarà la zona tecnica che le vedrà affrontare le squadre della Liguria per stabilire quali saranno gli ammessi alle finali nazionali.

Sabato 26 invece a Mortara per la maschile si è svolta la fase di zona tecnica del Campionato Individuale Junior/Senior Gold dove Davide Mascherpa, in categoria Junior 3, si è ben comportato nel suo esercizio al corpo libero. Una buona esecuzione per lui, che gli è valsa la quindicesima posizione finale in una gara di alto livello.