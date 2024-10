Non ce l'ha fatta Matilde Lorenzi, è morta la giovane sciatrice azzurra

Non ce l'ha fatta, Matilde Lorenzi, la promettente sciatrice torinese (originaria di Villarbasse e cresciuta a Sestriere, avrebbe compiuto 20 anni tra pochi giorni) che nella giornata di ieri è caduta rovinosamente durante un allenamento. Una caduta che le avrebbe fatto sbattere violentemente la testa.

Al momento dell'incidente, la ragazza si stava allenando insieme alle compagne della Nazionale Juniores in Val Senales: subito soccorsa, è stata portata in ospedale a Bolzano dove è stata operata d'urgenza. Le sue condizioni erano subito apparse gravissime e nelle scorse ore, purtroppo, è arrivata la notizia peggiore. Cordoglio e commozione da parte di tutto il mondo dello sport, ma anche da quello della politica.

In particolare, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha voluto diffondere la propria vicinanza tramite un tweet: "Il ministero della Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell'Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento".

Matilde Lorenzi si era messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, e sempre l’anno scorso si è classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Per lei anche un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa."Oggi è un giorno molto triste per tutto il Piemonte, per lo sport e per lo sci. Il pensiero e il cordoglio mio personale e della Regione alla famiglia di Matilde, atleta dell’esercito e promessa dello sci azzurro, e a quanti le hanno voluto bene", ha scritto il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, su Facebook.

"Una tristissima tragedia. A nome di tutto il Consiglio regionale esprimo la più grande vicinanza alla famiglia di Matilde", commenta il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco. "Abbiamo sperato e pregato - continua Nicco - che potesse farcela dopo il bruttissimo incidente avvenuto ieri in allenamento. Tutta la comunità piemontese, con grande sgomento, ora piange per la morte di questa campionessa di grande prospettiva, una vera promessa dello sci italiano". Cordoglio anche dalla ex sindaca di Torino, oggi deputata del M5s, Chiara Appendino: "La morte di Matilde Lorenzi, partita da Torino per inseguire i suoi sogni, sconvolge e addolora. Mando un abbraccio alla sua famiglia e ai suoi amici, non ci sono parole in questo momento terribile".