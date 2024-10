ASLBI, la campagna vaccinale anti-Covid prosegue con nuove date

La campagna vaccinale contro il COVID-19, avviata a partire dal 7 ottobre 2024, prosegue con due nuovi appuntamenti su prenotazione. A seguito delle numerose richieste ricevute per i primi appuntamenti programmati per il 18 ed il 31 ottobre, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Bi ha organizzato due nuove sedute su appuntamento il 14 e il 21 novembre, oltre all’open day senza prenotazione già previsto per il 7 novembre.

Date su appuntamento: le vaccinazioni anti COVID-19 verranno somministrate presso gli ambulatori del Centro Prelievi dell’Ospedale di Biella, previa prenotazione, nelle seguenti date: Giovedì 14 novembre 2024, dalle 13:15 alle 16:45; Giovedì 21 novembre 2024, dalle 13:15 alle 16:45.

Modalità di prenotazione Per prenotare la vaccinazione è possibile: Accedere al portale regionale www.ilpiemontetivaccina.it; Inviare una email a infocovid19@aslbi.piemonte.it; Contattare i numeri 015 15159254 o 015 15159256 dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 12:00. Open day per la vaccinazione anti COVID-19: L’open day si svolgerà giovedì 7 novembre 2024, dalle 13:30 alle 17:00, presso gli ambulatori del Centro Prelievi dell’Ospedale di Biella.

In questa occasione, sarà possibile accedere senza prenotazione. Si ricorda che presso l’ambulatorio dell’Ospedale sarà possibile effettuare, oltre alla vaccinazione anti COVID-19 anche la vaccinazione antinfluenzale, in due inoculazioni distinte nella stessa seduta vaccinale. A chi è rivolta la vaccinazione La campagna nazionale si avvale delle nuove formulazioni del vaccino Comirnaty JN.1, adattate alle nuove varianti del virus Sars COV2. La distanza dalla dose di vaccino anti COVID-19 più recente deve essere di almeno tre mesi.

La vaccinazione anti COVID-19 è gratuita e attualmente somministrata in via prioritaria, a tutti i soggetti che presentano un maggior rischio di complicanze in caso di infezione: persone di età pari o superiore a 60 anni; ospiti delle strutture per lungodegenti; donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “post partum” comprese le donne in allattamento; operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza; studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione; persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di COVID-19 grave. La vaccinazione viene consigliata a familiari, conviventi e caregiver di persone con elevata fragilità. Nella stessa seduta è possibile ricevere anche il vaccino antinfluenzale.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente per: soggetti di età pari o superiore a 60 anni; persone di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; donne che all’inizio della stagione epidemica sono in gravidanza (qualunque trimestre) e nel post partum; medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l’influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali; soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza; familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze; bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale; soggetti di età compresa tra 6 mesi e 6 anni compiuti; soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori, come Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine; personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; donatori di sangue.

Ricordiamo che gli aventi diritto possono effettuare gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale presso: le Farmacie aderenti; negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta. In questo caso l'accesso agli ambulatori di MMG e PLS dovrà avvenire in tempi e modi concordati con il proprio curante.