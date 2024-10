Cossato piange la morte della maestra Nicoletta Botto, il ricordo dei familiari

Lutto a Cossato per la morte di Nicoletta Botto, mancato all'affetto dei suoi cari. Aveva 65 anni. Per molti era semplicemente la maestra Nicoletta che, per molti anni, ha formato moltissimi allievi nella scuola primaria di Ronco, a Cossato.

A ricordarla, in queste ore, i suoi familiari: “Nicoletta era una persona solare, cordiale, estroversa e simpatica. Era benvoluta da tutti. Amava la vita: si dedicava alla sua bella famiglia, organizzava momenti conviviali e non perdeva occasione per viaggiare; tutto ciò anche durante la malattia che ha affrontato con grande coraggio. È stata una maestra ricca di passione ed entusiasmo, perciò era amata dagli alunni, apprezzata dai genitori e stimata dai colleghi. Nicoletta, ci mancherai ma ciascuno potrà ritrovarti nel ricordo del tuo sorriso e dei momenti belli che hai regalato a tutti noi che ti abbiamo conosciuta e ti abbiamo voluto bene. Grazie di tutto, carissima”.

La veglia di preghiera verrà recitata domani, alle 20, nella chiesa parrocchiale di San Defendente, a Ronco di Cossato. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, alle 10 di mercoledì 30 ottobre.