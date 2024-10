Valdilana, con Auser si impara l'alfabetizzazione informatica

Nuovo corso di alfabetizzazione informatica, con un’attenzione particolare per i lavoratori, anche turnisti. Le lezioni inizieranno mercoledì 30 ottobre e saranno comunque aperte a tutti gli adulti.

«Dopo un’infarinatura generale, le lezioni diventeranno specifiche per i lavoratori, soprattutto del settore tessile - spiega Alice Ronchi dell’Auser provinciale, che insieme alla Cgil di Biella organizza il corso -. Questo perché le lezioni si terranno a Valdilana, nel cui bacino sono presenti importanti realtà industriali legate al settore laniero. Il corso è quindi pensato anche, ma non solo, a questo tipo di lavoratori, con obiettivi specifici che saranno illustrati dal docente. I lavoratori iscritti potranno partecipare al corso seguendo due fasce orarie, proprio per andare incontro alle diverse tipologie di esigenze legate al turno in fabbrica».

Il corso è gratuito e finanziato dall’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale. Il docente sarà Daniele Donis Lacidogna, che da tempo collabora con l’Auser nella formazione digitale. Le lezioni proseguiranno nei mesi di novembre, di dicembre e di gennaio. Ai corsisti viene consigliato di portare il proprio computer, il tablet e lo smartphone. Le lezioni si terranno al Centro Zegna, a Valdilana, indicativamente dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19. Per ulteriori informazioni, telefonare ai seguenti numeri: 392-8479878, 349-8405351 e 331-6445099.