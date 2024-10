Borgo del Piazzo, la minoranza interroga in consiglio: "Quale futuro per l'ostello?"

Come verrà usato l'ostello? Sarà interessato da interventi di manutenzione? A che punto è la redazione del bando e la struttura è gravata da vincoli di destinazioni d'uso?

Sono le domande che pongono al Sindaco e agli assessori competenti Gruppi consiliari Biella c’è (Sara Novaretti, Marta Bruschi, Riccardo Bresciani), Movimento 5 stelle (Giuseppe Paschetto), PD (Paolo Furia, Andrea Basso, Greta Cogotti, Paolo Rizzo, Fulvia Zago) attraverso un'interrogazione.

In particolare, nel documento i gruppi consigliari fanno riferimento al contratto che il 1° giugno 2005 il Comune di Biella ha stipulato con il demanio per la cessione dell'ostello (ex carceri di Biella), e al fatto che nella scorsa consiliatura, la giunta, nella persona dell'assessore Tosi, ha provveduto ad assicurarsi che l'immobile restasse in disponibilità del Comune per altri dieci anni.