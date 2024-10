Quarta giornata Campionato provinciale calcio a 7: Su Nuraghe Calcio Biella vince 1-0 contro Locato80

Su Nuraghe Calcio Biella e Locato80 in divisa nero/rosa. “Su Nuraghe Calcio Biella” e “Prafil Lads” nei colori bianco/verde.

Si è conclusa con la vittoria di 1-0 la partita disputata lunedì 21 ottobre 2024 presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, di Vigliano Biellese. Nel campo di casa, “Su Nuraghe Calcio Biella” ha accolto gli ospiti del “Locato80”, capitanati da Alessandro Aloise, diretti da Luigi Frassanito, allenati da Massimo Giunta e preparati dalla massaggiatrice Sara Geracitano.

Per “Su Nuraghe Calcio Biella” (capitanati da Manuel Pizzo, diretti da Gaspare Carmona, allenati da Andrea Savoi, preparati dal massaggiatore Filippo Gugliotta e sostenuti da Gaetano Pitarresi), Tommaso Veimaro ha segnato il gol della vittoria.

L’incontro è iniziato con un minuto di silenzio per ricordare il giovane Morgan Libero Guerriero di 25 anni, sostenitore di “Locato80”, trovato morto martedì 15 ottobre sotto il ponte di Miagliano. “Su Nuraghe Calcio Biella” – informa Battista Saiu, presidente del Circolo dei Sardi di Biella – si unisce nel dolore dedicando alla memoria della giovane vita spezzata la vittoria e l’ancor più la bella e intensa partita ben arbitrata da Marco Peis, disputata con grinta e correttezza da entrambe le formazioni in campo”.

Partita giocata con passione con la rosa al completo per cercare di superare la sconfitta subita venerdì 18 ottobre contro “Prafil Lads”.

In quell’occasione, i ragazzi con le insegne dei “Quattro Mori” sul cuore, scesi in campo in formazione ridotta anche a causa dei molti giocatori convalescenti, avevano affrontato avversari Millennials, vale a dire giovani della generazione “Z” nati nel 2003-2004, con l’argento vivo nelle vene, fortemente motivati e decisi a insidiare i campioni provinciali.

Per tornare all’incontro di lunedì scorso, Nazzaro Lama, rientrato in recuperate forze, scrive sui social: “Amici di “Su Nuraghe”, bello tornare a condividere con voi il campo. Bello soprattutto vincere assieme... ancora più bello farlo soffrendo e da squadra!!!! Faccio i complimenti a tutti, in particolare alle persone nuove che ho visto rappresentare splendidamente i valori di questa società e di questo spogliatoio”.

Alla nostra punta di diamante, fa eco il commento motivazionale del mister Andrea Savoi: “Complimenti a tutti. Ragazzi, stasera abbiamo vinto una partita molto difficile e con grande spirito di gruppo. Non c'è vittoria migliore”.

La quinta giornata di gara si disputerà il prossimo martedì 29 ottobre alle ore 21:00, a Gaglianico, presso il Centro sportivo “Sportec – Sportec center”, di via Napoli,1. “Su Nuraghe Calcio Biella” scenderà in campo contro “Portula”