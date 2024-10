Weekend di Campionato per TT Biella.

Nel fine settimana appena trascorso, il calendario aveva in programma, per il TT Biella, 7 incontri di campionato e il Grand Prix Giovanile di Torino. La giornata di campionato ha avuto luci e ombre: 2 incontri vinti in C2 e D3, 3 pareggi in D1 e D1, ma 2 incontri persi in B2 e D3. Ottima e proficua la partecipazione al Grand Prix.

CAMPIONATI A SQUADRE

La formazione del TT Biella – Biella Legno (C2), che ha esordito in casa con una convincente vittoria su TT Novara (5 a 0). Da sinistra: Luca Lanza, Tommaso Sorrentino, Lodovica Motta e Mattia Noureldin.

Serie B2

Sulla carta, sicuramente, l’incontro era alla portata della squadra del TT Biella - Carrozzeria Campagnolo, ma sul campo, però, non tutto è filato liscio. Contro il Valenza, nel campionato di B2, i biellesi non sono riusciti a prevalere, nonostante i tre punti conquistati con irrisoria facilità dal capitano Eugenio Panzera, ancora una volta apparso in ottime condizioni di forma sia tecnica che fisica. L’incontro, che a causa dell’impraticabilità del campo principale nella capitale orafa, si è disputato a Tortona, è terminato quindi con il punteggio di 5 a 3 a sfavore. Che il percorso per gli atleti del TT Biella sarebbe stato decisamente difficile s’è intuito sin dalla prima partita, quando Francesco Gamba, dopo essersi aggiudicato il primo parziale, perde i tre successivi, vedendosi superare da Bianco. Dopo la prima, le restanti partite, ad eccezione, ovviamente, di quelle giocate da Eugenio Panzera, sono state tutte combattute, ma purtroppo perse. Matteo Passaro soccombe al forte difensore Calabrese (-5/6/4/8) e, solamente agli spareggi della bella, a Ferrato (-8/-11/5/13/11); mentre Francesco Gamba perde al quinto set sia con Calabrese (-5/12/7/-7/8), sia con Ferrato (-6/8/-4/9/6). Il cammino di campionato è appena iniziato e per i bravi atleti lanieri non mancheranno di certo le possibilità di riscatto, sin dalla prossima settimana quando a far visita saranno i portacolori dell’Enjoy di Collegno.

Serie C2

Nel campionato di C2 ancora una convincente vittoria per la formazione del TT Biella – Biella Legno, seguita da coach Sergei Mokropolov. Tra le mura amiche, Luca Lanza & C. non hanno soverchi problemi a sbarazzarsi del Novara con il netto punteggio di 5 a 0, e senza concedere ai malcapitati avversari, guidati in panchina da Adrian Panaite, alcun set. Tutti a segno: il capitano Luca Lanza su Giudice, Mattia Noureldin e Lodovica Motta su Oglietti, e Tommaso Sorrentino su Sabirov e Giudice.

Serie D1

Dei cinque incontri dei campionati inferiori, che si disputano con la formula Mini-Swaythling, ben tre di essi si sono chiusi con un insolito pareggio. Tre a tre in D1, per a compagine del TT Biella – TIB, nell’incontro giocato venerdì sera a Cossato contro lo Splendor. Partenza equilibrata con le due facili vittorie in tre set, prima di Giacomo Cenedese su Pegoraro e poi del bravo Marangone su Federica Prola; poi, tutte le partite successive, si concludono alla “bella”: Stefano Torrero è battuto da Furno e Giacomo Cenedese da Marangone, con i padroni di casa che si portano sul 3 a 1, a un passo dalla vittoria. È però Stefano Torrero a rintuzzare imponendosi a Pegoraro. A questo punto scende in campo il capitano Stefano Erba, con l’intenzione di completare agevolmente la rimonta. Ma così non è: dopo una partenza a razzo, un ottimo Furno recupera e piano piano entra perfettamente in partita; Erba deve ricorrere a tutta l’esperienza e il mestiere per avere la meglio, dopo aver annullato al bravo avversario, ben tre match-point (4/5/-4/-10/11).

Serie D2

Tre a tre in D2 al termine dell’incontro tra la squadra del TT Biella - Pizzeria Giordano e l’Ivrea. Subito due a zero in favore degli eporediesi con le vittorie di Rabogliatti su Gilberto Rollino e di Ferraro su Federico Arno. Accorcia le distanze Michele Motta con la vittoria, al quinto, contro Nicolet (6/7/-8/-7/7), stoppando, con qualche apprensione, il tentativo di rimonta dell’avversario. Ancora gli ospiti a segno con Gilberto Rollino che soccombe, in tre set, a Ferraro. Ma, prima Michele Motta su Rabogliatti e poi Federico Arno su Nicolet (6/7/2) riportano definitivamente in parità le sorti dell’incontro.

Tre a tre anche nell’altro match di D2, quello tra la formazione del TT Biella - Tintoria Ferraris e gli aostani del Coumba Freide. Esordisce Gabriele Marfisi che cede in quattro set a Rolando; poi, con una tripletta, al squadra si porta a ridosso dell’en plein: Wu Jin Hao, in bella, batte Tonin; il nuovo arrivato, Andrea Manicotto, supera in tre set Dellarole e poi Gabriele Marfisi, al termine di una combattuta partita, s’impone anch’egli a Tonin (12/9/-9/-9/3). Ma non è finita, Andrea Manicotto cede a Rolando (5/9/-4/-14/6) e Wu Jin Hao, subendo una clamorosa rimonta, a Dellarole (-3/-6/7/9/3).

Serie D3

Nel campionato di D3 la squadra dei giovani del TT Biella - Barbera Auto, in formazione ridotta, con Giacomo Riva appiedato all’ultimo dall’influenza, è superata, fuori casa, dall’Enjoy. Un punto di Jacopo Siciliano sulla giovane Potenza, mentre a secco rimane Lorenzo La Porta. Completavano la formazione enjoyna, Lessio e Celi.

Bella vittoria invece, sempre nel campionato di D3, per i portacolori del team del TT Biella - RDM Automazioni e sicurezza che hanno ospitato, pure loro, una formazione aostana. Con due vittorie a testa di un ottimo Gabriele Carisio e di Traian Muscalu, gli atleti di casa si impongono alla squadra ospite, scesa in campo con Pera, Scano e Savasta, con il punteggio di 4 a 2. Tra le fila del TT Biella, fermo al palo, Federico Villa.

La coloratissima rappresentativa dei giovani del TT Biella al Gran Prix, accompagnati dai coach Sonia Ivanova e Segei Mokropolov.

Si è disputata, domenica, a Torino, nella palestra scolastica di via Tempia, la prima prova del Grand Prix Giovanile. Saltata all’ultimo momento la disponibilità dell’impianto di Isola d’Asti, in un primo tempo previsto ad ospitare la kermesse, gli organizzatori sono stati costretti a ripiegare sul capoluogo piemontese. Purtroppo, i 150 ragazzini partecipanti, tutti o quasi accompagnati da almeno un genitore, dai dirigenti e dai tecnici, hanno dovuto gareggiare, tutti ammassati, in una palestra pressoché priva di tribune.

Venti le società sportive presenti, con i padroni di casa a far la parte del leone, con venti piccoli atleti iscritti. A una incollatura il Verzuolo, un po’ più distaccati il T.T. Biella e l’Area 172 con tredici ragazzini presenti.

Con i colori biellesi hanno gareggiato: Sebastiano Beriachetto, Gabriele Carisio, Shi YChen i, Xin Yi Chen, Lorenzo La Porta, Daniele Milanesi, Pietro Napolitano, Lorenzo Piemontese, Giacomo Riva, Luca Rizzo, Jacopo Siciliano, Leonardo Villa, Wu Jin Hao.

Da segnalare l’ottima prestazione dei cuccioli del TT Biella; infatti, nella gara dell’under 11, tre di loro son saliti sul podio: medaglie di bronzo per Lorenzo La Porta e Chen Shi Yi e grande vittoria del bravissimo Giacomo Riva.

Domenica 11 novembre si disputerà a Cossato, con l’organizzazione della società sportiva locale Splendor, la seconda prova.