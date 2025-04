Bi Roller brilla ai Campionati Regionali

Si sono svolti nei giorni scorsi i Campionati Regionali Strada e Pista alla pista della Colletta di Torino che hanno visto brillare gli atleti pattinatori della Bi Roller.

Nella prima giornata di gare, domenica 23 marzo hanno gareggiato tutte le categorie, dai Giovanissimi ai Master e per Bi Roller hanno corso 13 atleti di cui 5 Esordienti appartenenti alle categorie dei più piccoli alle prime esperienze di gare che hanno contribuito alla conquista del 4’ posto per Bi Roller nella classifica di società.

Tutti hanno corso molto bene, con grinta e competenza seppur con forte emozione: Annalisa Scolaro ha conquistato il posto migliore nella classifica combinata, il 13’ posto, con un 15’ nei 50 metri sprint, 10’ nei 200 metri, 11’ nei 1000 metri in linea; 14’ posto nella combinata per Celeste Mazzucco con un 10’ posto nei 50 metri sprint, 12’ nei 200 metri, 15’ nei 1000 metri in linea; Gaia Mongiovetti, 16’ nella combinata, con un 12’ nei 50 metri sprint, 17’ nei 200 metri, 18’ nei 1000 metri in linea e Greta Stocchero, 20’ nella combinata, con un 13’ nei 50 metri sprint, 20’ nei 200 metri, 22’ nei 1000 metri in linea. Per la pari categoria maschile, Leonardo Mattiazzo ha conquistato il 6’ posto nella combinata con un 6’ nei 200 metri e un 6’ nei 1000 metri.

Tra le categorie Allievi, alle prime esperienze di gare, Matilde Zanchetta ha conquistato il 3’ posto nel giro sprint e il 3’ nella 5000 metri a punti, Matilde Granitzio 6’ nel giro sprint e 6’ nella 5000 metri a punti, Alice Fremder 7’ nel giro sprint e 7’ nella 5000 metri a punti. Matilde Zanchetta e Matilde Granitzio hanno corso insieme la Team Sprint e sono arrivate 4’. Per la pari categoria maschile Andrea Mazzola è arrivato 2’ nella 5000 metri a punti e 3’ nel giro sprint. Tra gli Junior, Michele Rocchetti è arrivato 1’ nella 5000 metri a punti portando a casa il gagliardetto di Campione Regionale e 2’ nel giro sprint e un 5’ posto nella Team Sprint corsa insieme ad Achille Sangiorgi. Per quanto riguarda i Senior, Dora Ferretto ha conquistato un 4’ posto nel giro sprint e 4’ nella 5000 metri a punti e un 3’ nella Team Sprint corsa insieme a Susanna Rocchetti; Achille Sangiorgi un 7’ posto nel giro sprint e 7’ nella 5000 metri a punti.

I risultati migliori della giornata sono stati conquistati dalla Senior Susanna Rocchetti che ha corso con grande competenza conquistando il 1’ posto in entrambe le gare, nel giro sprint e nella 5000 metri a punti e aggiudicandosi il doppio gagliardetto di Campionessa regionale. La maggior parte degli atleti delle categorie maggiori: Zanchetta, Mazzola, Ferretto, i fratelli Rocchetti, i fratelli Sangiorgi (anche Annibale assente in questa gara per l’anno scolastico all’estero) hanno conquistato la partecipazione ai Campionati Italiani Strada che si svolgeranno a fine luglio a Cantù. Nella domenica successiva, 30 marzo, sotto un bel sole caldo si sono svolti alla pista parabolica della Colletta i Campionati Regionali Strada per le categorie dai Ragazzi 12 in su e, anche in questo caso, gli atleti Bi Roller hanno raggiunto ottimi risultati che hanno consentito alla squadra di aggiudicarsi il 3’ posto in classifica e la qualifica individuale per i Campionati Italiani Pista che si svolgeranno ai primi di giugno a Trapani.

Ecco i risultati nel dettaglio: Categoria Senior: Susanna Rocchetti 1’ nella 5000 metri a punti che le ha consentito di aggiudicarsi il gagliardetto di Campionessa Regionale e 2’ nel giro contrapposto e Achille Sangiorgi 5’ nel giro contrapposto e 6’ nella lunga 5000 metri a punti. Per gli Junior, Michele Rocchetti ha conquistato due 2’ posti nel giro contrapposto e nella 5000 metri a punti. Anche per la categoria Allievi, ottime gare per tutti: Matilde Zanchetta ha ottenuto il 3’ posto nel giro sprint e il 4’ nella 5000 metri a punti, 6’ posizione in entrambe le gare per Matilde Granitzio e 7’ posizione per Alice Fremder. Le tre atlete Bi Roller hanno corso anche la gara americana a staffetta aggiudicandosi il 2’ posto in graduatoria. Per la pari categoria maschile, un doppio 3’ posto, nel giro contrapposto e nella gara lunga, per Andrea Mazzola.

Questi erano i due primi eventi che, dopo i Campionati Indoor di febbraio, hanno dato il via alla stagione agonistica che vedrà i pattinatori biellesi impegnati in molte competizioni: con la gara di Pasquetta prenderà il via il circuito CNO che prevvederà 10 gare a cui seguiranno i Campionati Italiani. Le categorie dei più grandi saranno impegnate anche in altre competizioni all’estero come la gara internazionale a Geisingen ai primi di maggio, alcune mezze e maratone in Svizzera nel periodo estivo e per concludere quella di Berlino di fine settembre.In bocca al lupo ai pattinatori Biellesi sostenuti come sempre da Lauretana, Sellmat e Big Mat di Mondin Imo.