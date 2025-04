Ginnastica, l’artistica della Pietro Micca in gara con tre atlete

Nel weekend del 29-30 marzo al Palaginnastica di Torino si è svolta la seconda prova del Campionato Individuale Gold Allieve dove Pietro Micca ha ben figurato con tre delle sue giovani ginnaste.

Viola Mantoan, ormai ginnasta esperta delle competizioni gold nonostante la sua giovane età (classe 2012), si è ben difesa sabato nel difficile programma tecnico che richiede il livello base, confermando il quarto posto ottenuto nella prima prova; la domenica si esprime bene anche nel livello avanzato, fermandosi di nuovo ad un soffio dal podio. Nella stessa gara Adele Biasetti, al suo primo anno in questo campionato, chiude con un ottimo undicesimo posto togliendosi la soddisfazione di aver incrementato i punteggi di partenza portando in gara elementi nuovi.

Tra le più piccine, in categoria A1, Pietro Micca schiera Chiara Coda Bardot che termina la seconda prova al settimo posto migliorando tutti i suoi punteggi grazie anche al lavoro fatto per incrementare le difficoltà. Ora tutte al lavoro in preparazione alla zona tecnica che si terrà sempre a Torino a fine aprile, che rappresenterà una tappa importante di confronto tra ginnaste piemontesi, valdostane e liguri, valida per poter accedere alla Finale Nazionale.