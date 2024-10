Nuvolosa 2025, al via la 7° edizione del Festival del Fumetto: il tema è la Rinascita

Biella si prepara ad accogliere la settima edizione di Nuvolosa, il Festival del Fumetto dedicato ai giovani talenti e organizzato dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella. L'edizione del 2025 ruoterà attorno al tema ispiratore ‘Rinascita’, un concetto che lascia ampio spazio all’immaginazione e alla creatività, invitando i partecipanti a esplorare il potere trasformativo del cambiamento, della crescita personale e della riscoperta. Il Festival si svolgerà a Biella durante il secondo weekend di marzo 2025, richiamando appassionati di fumetto, professionisti e artisti emergenti da tutta Italia.

“Un consolidato e atteso progetto che ci dà visibilità sul territorio italiano – dichiara l’Assessore alle politiche giovanili Edoardo Maiolatesi – e che, negli anni è cresciuto e che crescerà ancora, in quanto sono in atto interlocuzioni anche con enti di livello nazionale per dare ancor maggior risalto a questo Festival rivolto ai giovani. Inoltre la consolidata collaborazione con i vari partner di Nuvolosa, pubblici e privati, dimostra il crescente interesse verso l’iniziativa. Anche quest’anno manteniamo il format del concorso e del fumetto grazie al quale i primi giorni di novembre ci vedrà protagonisti a all’evento nazionale ‘Lucca Comics 2024’.

Il concorso Nuvolosa rappresenta una straordinaria opportunità per giovani disegnatori e sceneggiatori (dai 16 ai 35 anni) che desiderano mettersi alla prova e farsi conoscere nel mondo del fumetto. I partecipanti avranno tempo fino alle 23:59 di venerdì 8 gennaio 2025 per inviare i propri elaborati. La consegna delle tavole dovrà avvenire esclusivamente tramite un servizio di file sharing gratuito, come WeTransfer, all’indirizzo email premionuvolosa@gmail.com. Non saranno accettate modalità di invio diverse da quelle indicate, e farà fede l'orario di ricezione della mail.

Anche quest'anno, Nuvolosa premierà i migliori artisti con importanti riconoscimenti economici, a testimonianza del valore che il concorso intende dare alla creatività giovanile. I premi previsti per i primi tre classificati sono: 1° classificato: 1.500 euro; 2° classificato: 700 euro; 3° classificato: 400 euro. Ma le opportunità non finiscono qui. I partecipanti potranno concorrere anche per la sezione speciale del Premio Nuvolosa, dedicata a chi preferisce cimentarsi nella scrittura e nella sceneggiatura. Questa sezione richiede la produzione di un soggetto inedito di massimo 2.000 battute (spazi inclusi), corredato da una sceneggiatura pensata per la realizzazione di una storia a fumetti di tre tavole. La sceneggiatura dovrà essere adeguata per un racconto che includa da un minimo di sei a un massimo di ventisette vignette complessive. Il progetto vincente di questa sezione speciale sarà premiato con 200 euro e trasformato in un fumetto realizzato da un disegnatore professionista, con l’opera che verrà inserita nel catalogo della prossima edizione del concorso.

Nuvolosa è aperto a tutti i giovani autori che rispettino i requisiti del concorso, con la possibilità di partecipare ad entrambe le sezioni, fumetto e sceneggiatura, presentando una sola opera per sezione. Inoltre, il regolamento prevede la possibilità di partecipazione anche per coloro che hanno già preso parte a edizioni precedenti, purché presentino opere completamente nuove e inedite. Per partecipare, oltre all’invio dell’opera, sarà necessario includere una scheda di partecipazione, una breve biografia e una copia di un documento di identità. Il talento dei partecipanti non si esaurisce con la premiazione dei primi classificati. Le dieci migliori opere saranno selezionate per l'esposizione finale e raccolte in un prestigioso catalogo, che rappresenta un’ulteriore opportunità di visibilità per i giovani artisti.

Nuvolosa è ormai un appuntamento fisso nel panorama culturale biellese e un trampolino di lancio per chi sogna di trasformare la propria passione per il fumetto in una professione. Con il tema "Rinascita", l’edizione del 2025 si preannuncia particolarmente suggestiva, offrendo ai partecipanti l’opportunità di raccontare il proprio viaggio creativo attraverso tavole e storie originali. L'invito è aperto a tutti coloro che desiderano partire, sognare, crescere e viaggiare, con la speranza di conquistare il pubblico e la giuria con le proprie opere. Per ulteriori informazioni e per iscriversi: Email: premionuvolosa@gmail.com