Alluvione in Emilia Romagna, il Coordinamento di Protezione Civile Territoriale del Piemonte in azione anche a Valsamoggia FOTO

Non si ferma l'azione di sostegno dei volontari dei Coordinamenti della Protezione Civile Territoriale del Piemonte, giunti in Emilia Romagna per sostenere la popolazione colpita dalle alluvioni.

Dopo Crespellano Bo, la colonna mobile regionale del Piemonte si è spostata nel comune di Valsamoggia, nel comune di Bologna, per una serie di interventi di messa in sicurezza del territorio.

Giunta in visita anche la presidente facente funzioni Irene Priolo che, oltre a incontrare gli amministratori locali, ha voluto rendersi conto della situazione, con un ringraziamento finale alle forze in campo.