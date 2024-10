Tunnel allagati, fango e detriti sulle strade e tante persone da aiutare. Non si fermano gli interventi di sostegno e supporto dei volontari del Coordinamento della Protezione Civile Territoriale del Piemonte, giunti in Emilia Romagna per aiutare la popolazione in difficoltà, colpita dalle recenti alluvioni.

La colonna mobile regionale del Piemonte sta continuando ad operare nel comune di Valsamoggia, in provincia di Bologna. Il rientro è previsto per la giornata di domani, 25 ottobre.