Dramma a Cossato, precipita dal terzo piano di una palazzina: morto un uomo

Un uomo di circa 50 anni è stato trovato senza vita ai piedi di una palazzina di Cossato. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri, 20 ottobre.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, era presente anche il personale sanitario del 118, assieme al medico legale, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo è morto dopo una caduta dal terzo piano di un edificio. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso accertamenti anche se non si esclude l'ipotesi di un gesto anticonservativo.

La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata affidata ai familiari per la celebrazione delle esequie funebri.