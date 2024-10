Biella: A Palazzo Ferrero si comunica LIBERAlaMENTE - VIDEO

Il tema centrale del pomeriggio è stato la comunicazione, con un focus su come sviluppare un linguaggio personale. Valentina Falcinelli, esperta di tono di voce aziendale, ha introdotto il concetto di "introspezione", sottolineando l'importanza di questo processo per costruire un'identità verbale autentica.

L'incontro è proseguito con esercizi mirati a identificare i cinque valori fondamentali di ciascuna partecipante e a capire come farli emergere nella propria comunicazione. Iolanda Saia, specialista in comunicazione e presidente di Impresa Donna CNA Piemonte Nord, si è definita "artigiana della comunicazione" e ha condiviso la sua esperienza. Ha evidenziato come il cambiamento possa spaventare, ma ha anche sottolineato che, quando le imprenditrici si sentono ascoltate e hanno il tempo di raccontarsi, emergono progetti chiari e ben definiti.