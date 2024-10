Rhythmic School impegnata a Chivasso nel regionale Silver LD di Ritmica

Il PalaLancia di Chivasso ha ospitato nel weekend la terza prova del campionato regionale Silver LD di Ginnastica Ritmica FGI. A difendere i colori della Rhythmic School sono scese in pedana Martina Brocchi nella categoria A4 (anno 2012) impegnata a cerchio e clavette classificandosi al quinto posto della generale e Giulia Bocci nella categoria J3 (anno 2009) impegnata a cerchio e palla dove, in una classifica molto corta, ha ottenuto il settimo posto, che per verità, le sta un po' stretto considerando che era stata la dominatrice della prima prova del regionale.

Ha accompagnato le atlete in gara l’istruttrice Arianna Prete che commenta le prove delle sue ginnaste: “Siamo in un momento molto particolare della stagione, da gennaio entrerà in vigore il nuovo codice di punteggio per il prossimo quadriennio e stiamo rivoluzionando gli esercizi per renderli adeguati alle nuove richieste. Questo ha comportato qualche indecisione nell’esecuzione dei vari esercizi da parte delle nostre atlete, routine per forza di cose non ancora ottimizzate ed automatizzate. In ogni caso, le nostre ragazze si sono difese bene arrivando a pochi decimi dal podio e dimostrando ampi spazi di crescita”.

“Per cui – conclude la tecnica - non ci resta che confermare quanto di buono si è visto e lavorare con cura sulle parti di esercizio in cui si può migliorare ”. Il prossimo week end vedrà la scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya impegnata anche sul fronte organizzativo, infatti al Palazzetto dello sport di Candelo andrà in scena la terza prova del campionato regionale Silver LC1 ed LC2. Saranno impegnate, a difendere i colori della società candelese nel miglior modo possibile, in LC1 Ginevra Segatto e Ginevra Romanini, mentre sarà in gara in LC2 Ginevra Viana.