A Gifflenga in 150 a passeggiar mangiando FOTO

Unire i sapori del territorio con una passeggiata in mezzo alla natura. È il programma messo in campo da Passeggian...Mangiando, la manifestazione enogastronomica realizzata dalla Pro Loco di Gifflenga, in collaborazione con Il Meleto e la trattoria Petite Taverne assieme al patrocinio del Comune.

Presenti oltre 150 persone che hanno percorso a piedi 7 chilometri di tracciato, contrassegnata da 5 postazioni predisposti per gli assaggi dei piatti della tradizione.