Spb Biella, parte con una sconfitta il campionato di serie C: vittoria per i ragazzi di coach Marangio

Parte con una sconfitta il campionato di Serie C maschile dell' Ilario Ormezzano Sai SPB Biella, battuta in casa 3-0 da La Bollente Acqui Terme. Una partita con parziali tutti sotto i 15 punti: 12-25, 15-25, 14-25 che però non preoccupa coach Giovanni Bonaccorso.

"L'esordio dei giovani ragazzi della SPB in un campionato importante come quello della serie C è andato in scena in un PalaPajetta caloroso, pieno di tesserati della nostra società e ciò ci ha fatto molto piacere - spiega Bonaccorso-. Abbiamo incontrato una squadra (Acqui terme) che sarà protagonista nella parte alta della classifica, composta solo in parte da atleti U19. Noi invece puntiamo a una crescita importante che ci possa condurre ad una faticosa salvezza".

In partita la squadra capitanata da Bottigella ha dimostrato impegno e voglia di crescita. "Una partita che ci ha dato indicazioni importanti perché abbiamo giocato alla pari con loro soffrendo solo nel fondamentale dell'attacco e della battuta - dice ancora coach Bonaccorso-. Saranno questi i temi che in futuro cercheremo di sviluppare maggiormente grazie all'entusiasmo e alla volontà che i ragazzi stanno mettendo ad ogni allenamento". Prossimo appuntamento sabato contro l'Altiora a Verbania alle 20.30.

Partenza più che positiva in serie D maschile per il giovanissimo M-AppHotel Spb Biella di coach Simone Marangio che si impone 3-2 in casa contro il Borgofranco d’Ivrea dopo essere stata in vantaggio 2-0: parziali 25-21, 25-19, 23-25, 17-25, 16-14. Nel "derby della serra" gli arancio blu hanno dimostrato carattere nonostante abbiano patito la rimonta canavesana nel terzo e quarto parziale. Stretti i denti però sono riusciti a portare a casa due punti importanti per la classifica.