Il giovane biellese Revelchione è campione regionale di Enduro

"La prima volta non si scorda mai", commenta entusiasta Matteo Revelchione, che ieri domenica 13 ottobre a Priero in provincia di Cuneo si è portato a casa la vittoria al campionato regionale Enduro nella categoria Jiunior.

Sul podio ieri Matteo è arrivato 2° ma quanto basta per piazzarsi sulo grandi più alto al campionato regionale con 4 vittorie su 5 gare disputate in sella al suo Beta 300.

"Adesso penso all'ultima gara della stagione - racconta Matteo - che sarà a fine mese ad Arma di Taggia, gli assoluti. E poi prima di riprendere, durante la pausa invernale, faremo serie valutazioni sulla moto anche magari". Matteo non si sbilancia molto ma qualche novità potrebbe anche esserci con l'inizio del nuovo campionato.

In ogni caso, per ora complimenti e buon divertimento per Arma di Taggia!