Atterraggio di emergenza a Cerrione nella serata di ieri venerdì 11 ottobre.

L'aereo era in volo diretto in Svizzera, ma per un'avaria al motore, il pilota ha cercato un posto dove procedere con un atterraggio di emergenza ed è atterrato all'aeroporto di Cerrione, fortunatamente senza conseguenze.

Il Pilota ha trascorso la notte nel biellese per poi ripartire il giorno dopo.

Una persona esperta di volo che passava nelle vicinanze dello scalo ha notato il velivolo nel circuito, trovandone conferma anche da un'applicazione.