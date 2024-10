Ritmica, un bronzo al nastro e due qualificazioni per Pietro Micca

Sabato 5 ottobre la sezione di ritmica di Pietro Micca è stata impegnata a Saluzzo nella seconda prova del Campionato di Specialità Gold. Noemi Pasquadibisceglie (classe 2013) gareggia tra le allieve seconda fascia e presenta gli esercizi al nastro e a corpo libero. Una buona performance per lei che si trova ad affrontare il percorso Gold per la prima volta in assoluto.

Margherita Nelva, in gara tra le senior, non ha potuto confrontarsi con le avversarie a causa di un infortunio; nonostante la sua assenza, accede alla fase interregionale, sia a nastro che clavette, grazie agli ottimi punteggi ottenuti nella precedente prova, confermandosi Campionessa Regionale nella specialità delle clavette.

Letizia Meirone, classe 2009, gareggia al cerchio e al nastro in categoria junior 3. Con grande forza di volontà conferma la medaglia di bronzo al nastro e in questa specialità accede anche lei alla fase successiva. Il team tecnico composto da Marta Nicolo, Irina Liovina, Elisabetta Rosso, Federica Mercandino e Marta Camerotto con soddisfazione attende la prova di zona tecnica del 26 ottobre, ultimo scoglio prima della Finale Nazionale.