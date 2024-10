Storie di Piazza, il progetto “Contiamo su di noi” premiato al Campi Film Festival

Domenica 6 ottobre nell'Auditorium di Campello sul Clitunno (PG) Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini, ideatori e animatori di "Contiamo su di noieducazione all’immagine e promozione del territorio“ hanno ricevuto il premio come "miglior progetto per il recupero e la conservazione della memoria popolare”. Nel corso del pomeriggio di domenica, dedicato al concorso di cortometraggi italiani e internazionali, sono stati presentati al pubblico due dei corti prodotti nelle precedenti edizioni del progetto: "Un luogo dove non sono mai stata", girato a Castelletto Cervo nel 2023 e "La città dell'Avvenire" girato a Biella nel 2022.

Il progetto era stato sostenuto dai due Comuni e da Fondazione CRB, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Fondazione Falco e Fondazione Biellezza. Per Storie di piazza è stato un bel riconoscimento all’interno di molti altri progetti e cortometraggi provenienti da tutta Italia. Un momento di confronto e di riflessione per Tamietti e Pellegrini che hanno potuto partecipare per 3 giorni a concerti, interviste e mostre. Il premio, inaspettato, è arrivato dopo la presentazione dei corti e una breve disamina sul progetto e sull’effetto di come la cultura, attraverso il cinema e il teatro, possa aiutare i ragazzi a conoscere il territorio, ad apprezzarlo e a comprendere il passato, valutando le opportunità che tutti questi elementi possono offrire per il loro futuro.

Il Campi Film Festival, che si svolge dal 2 al 13 ottobre nei paesi di Montefalco, Bevagna, Campello su Clitunno, Castel Ritaldi è un festival dedicato al cinema come ponte tra le generazioni, che prevede, proiezioni, dibattiti, mostre, concerti. Tra gli ospiti di questa edizione Anna Galiena, Franco Nero, Cochi Ponzoni, Leandro Castellani, Valeria Ciangottini, Paolo Bianchini. Ideato e diretto da Francesco Scolari il Campi Film Festival promuove il cinema come elemento di connessione tra generazioni, partendo dalla constatazione che l'epoca in cui viviamo ha determinato una frattura che va rapidamente facendosi più profonda tra gli anziani e i giovani. Rappresenta una scommessa molto importante, perché gli anziani, un tempo ritenuti espressione di saggezza e memoria viva di una comunità, oggi sempre più spesso sono dimenticati, reclusi o emarginati. Il cinema può costituire un valore di coesione utile a ricucire questa frattura e a ricomporre il tessuto valoriale, morale, storico e culturale della nostra società contemporanea così profondamente ferita.

Da questa prospettiva il Festival ha ritenuto giusto valorizzare il progetto “Contiamo su di noi”, che rappresenta un perfetto esempio di recupero della memoria popolare e di trasmissione di valori dalla generazione della terza età a quella dei ragazzi. Nel frattempo a Biella proseguono le attività della quarta edizione del progetto "Contiamo su di noi” quest'anno denominato “Team". Il progetto è sostenuto dalla Fondazione CRB e dalla Fondazione Marco Falco, e si avvale di ulteriori contributi della Regione Piemonte e dei comuni di Lessona e Cavaglià. Sono già stati coinvolti circa 60 tra bambini ragazzi di età compresa tra i 9 e i 25 anni. Sono già avvenute le riprese di 4 cortometraggi, ora in fase di montaggio, girati a Cavaglià, Rosazza, Sagliano Micca e alla Trappa di Sordevolo. Un quinto cortometraggio è in fase di scrittura e sarà girato a Lessona entro fine mese. Il progetto Contiamo su di noi - Team si concluderà con la proiezione pubblica di tutti i cortometraggi prodotti Domenica 1 dicembre alle ore 17 a Palazzo Gromo Losa di Biella Piazzo.