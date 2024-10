Non si sono registrati feriti nell'incidente stradale di Zubiena, avvenuto intorno alle 18 di ieri, 8 ottobre.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto ha terminato la sua corsa contro un mezzo in sosta per cause da accertare. Indenne il conducente. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito. Entrambi i veicoli sono stati rimossi dal carro attrezzi.