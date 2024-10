Tornano le Giornate FAI d'Autunno, visite anche nel Biellese

La Delegazione FAI di Biella, insieme al Gruppo FAI Giovani e al Gruppo FAI di Valdilana e della Valsessera, per le Giornate FAI d’Autunno di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 offrirà al pubblico una curata selezione di luoghi biellesi, che avranno come epicentro il comune di Masserano.

“Come capo delegazione d’Autunno – racconta il capo Delegazione FAI di Biella Davide Furfaro - sono fiero di dare spazio a tutto il territorio e di tornare in posti in cui siamo già stati. Ogni luogo ha una sua evoluzione ed è importante tornare per conoscerla, studiarla e scoprirla. Inoltre abbiamo visto quanto nuovi visitatori vengono a trovarci e anche per questo è importante fare conoscere posti che sono già stati aperti, ma che in genere non lo sono”.

Le Giornate FAI sono il frutto di un grande lavoro di squadra, completamente volontario, di un’ampia e variegata rete di persone, enti e associazione, che Furfaro desidera ringraziare: “Queste giornate di aperture e visite non sarebbero possibile senza l’appassionato contributo di moltissime persone, che a titolo completamente gratuito mettono a disposizione il proprio tempo e la propria passione per il bene del patrimonio culturale del territorio. Per queste Giornate FAI d’Autunno 24 desidero ringraziare personalmente il Comune e la Pro Loco di Masserano e di Castelletto Cervo, il Polo Museale Masseranese, e il Liceo Scientifico Avogadro. Un sentito e caloroso ringraziamento, infine, a tutti i delegati del FAI Biella, al FAI Giovani Biella e ai volontari coordinati dalla nostra Delegazione”.

I luoghi biellesi protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2024 saranno: Borgo Inferiore di Masserano; Palazzo dei Principi di Masserano; Cappella della Trasfigurazione e Via Crucis in località Molin Camillo; Priorato Cluniacense dei SS. Pietro e Paolo di Castelletto Cervo. Non mancheranno inoltre di aprire le loro porte i Beni FAI biellesi, ovvero Casa Zegna a Valdilana e Villa Flecchia a Magnano. Presso tutti i siti saranno organizzate visite a gruppi, a cura dei volontari del FAI Biella e con le preziose narrazioni degli Apprendisti Ciceroni, gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale Eugenio Bona che partecipano all’omonimo progetto di formazione voluto dal FAI fin dal 1996.