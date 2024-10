Com’è ormai tradizione da alcuni anni, anche domenica 6 ottobre l’AIMC ha ricordato la giornata mondiale dell’Insegnante con una Santa Messa celebrata in duomo dal vescovo monsignor Roberto Farinella, da don Giovanni Perini (assistente dell’associazione) e da don Luigi Bellotti (direttore dell’Ufficio Scuola della diocesi).

La giornata mondiale dell’Insegnante è stata istituita nel 1994 e la data esatta è il 5 ottobre di ogni anno. L’invito era rivolto a tutti gli Insegnanti, agli Educatori, agli Operatori della Scuola come ha ricordato il vescovo nell’omelia; ha ringraziato tutti per la passione e l’impegno nell’accompagnare i ragazzi nel loro percorso scolastico.

Quest’anno, vista l’emergenza dei numerosi conflitti, si è pregato per la Pace, affinchè i governanti si lascino guidare dallo Spirito Santo e collaborino a spegnere i fuochi di guerra che sconvolgono popoli e nazioni. Al termine della Messa è stata letta la preghiera per la Pace di Papa Francesco. Anche dalle pagine del giornale l’associazione ringrazia don Paolo Boffa per l’accoglienza in cattedrale, il vescovo e i celebranti