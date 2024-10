Valdilana, concerto al Santuario della Brughiera

L'associazione culturale "IL BOGGIO" in collaborazione con “GLI AMICI DEL SANTUARIO DELLA BRUGHIERA” sono lieti di presentare un evento musicale unico presso il suggestivo Santuario della Brughiera. La serata sarà dedicata all'esecuzione della "Missa QuinqueVocum Supra Maria Magdalena" del compositore fiammingo Nicolas Champion (ca. 1475-1533). L'evento avrà luogo alle 17 di domenica 20 ottobre.

Questo straordinario concerto vedrà la partecipazione di un ensemble vocale e strumentale d’eccezione, diretto dal Maestro di concerto Mara Colombo, esperta di polifonia rinascimentale. Il programma include opere di grandi maestri fiamminghi come Pier de la Rue e Johannes Ockeghem, insieme alla celebrazione della figura di Maria Maddalena, spesso al centro di opere d’arte e riflessioni religiose per le sue molteplici identità, dalla discepola di Gesù alla figura simbolica di redenzione e sapienza. L'evento si aprirà con l’esecuzione di alcune composizioni rinascimentali, per poi culminare nella Missa Quinque Vocum Supra Maria Magdalena, in cui si intrecciano testi sacri e melodie evocative, portando il pubblico in un viaggio musicale affascinante tra arte e spiritualità. Programma della serata: Pier de la Rue - VexillaRegis/Passio Domini; Johannes Ockeghem - Mort tu as navré de ton dart – Miserere; Nicolas Champion - Missa QuinqueVocum Supra Maria Magdalena.

L’esecuzione della Messa vedrà la fusione di parti vocali e strumentali in un gioco di contrappunti che ricorda le cattedrali gotiche, unendo la profondità spirituale della musica alla ricchezza dei dettagli compositivi. La figura di Maria Maddalena verrà evocata attraverso melodie sacre e testi liturgici, che celebrano la sua devozione e il suo ruolo centrale nella tradizione cristiana. Partecipanti: Cantus: Fulvia Campora, Paola Ferracin; Contratenor: Mattia Pelosi; Tenore: Paolo Gazzano; Baritono: Carlo Cavagna, Mario Tahtouh; Basso: Alessandro Oliaro, Nicholas Tagliatini; Organo: Federico Demarchi; Maestro di concerto: Mara Colombo. Sarà un’occasione imperdibile per gli amanti della musica antica e del repertorio rinascimentale, in una cornice di grande bellezza e spiritualità.