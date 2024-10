Luciano Guala, il ricordo dell'ANPI Biella: l'ultimo saluto sarà a Ronco Biellese

“L'ANPI biellese annuncia con profondo dolore la scomparsa di Luciano Guala, vicepresidente del Comitato Provinciale. Uomo buono, giusto e modesto, si è sempre distinto per l'esemplare impegno civile nel comune di Ronco Biellese, quale sindacalista attivo e premuroso della FIOM CGIL di Ivrea e come propugnatore dei valori di democrazia e libertà nell'ANPI locale". Queste le parole del presidente Gianni Chiorino, apparse poco fa sulla pagina Facebook dell'associazione provinciale.

E aggiunge: "Il suo esempio infaticabile nella nostra associazione costituisce insegnamento per noi tutti ed è di sprone a perseguire, in modo indefettibile, i comuni obiettivi ideali. Ci mancherà tanto, ma sarà sempre con noi e per noi”.

L'ultimo saluto sarà dato giovedì 10 ottobre, alle 11, nel piazzale del cimitero di Ronco Biellese.