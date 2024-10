A Ronco proclamato il lutto cittadino il 10 ottobre in ricordo di Luciano Guala

Il Sindaco di Ronco Biellese, Celestino Lanza, ha proclamato per giovedì 10 ottobre 2024 il lutto cittadino per onorare la memoria di Luciano Guala, spentosi l’8 ottobre scorso dopo una brevissima malattia.

Storico membro dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, di cui era anche vicepresidente del Comitato Provinciale, Guala ha sempre abitato a Ronco Biellese, svolgendo anche, in passato, il ruolo di consigliere comunale, ed era noto per la sua intensa attività di recupero e conservazione della memoria storica relativamente alle vicende locali nel periodo della Seconda Guerra Mondiale.

“Luciano era un caro amico oltre che uno stimatissimo concittadino – lo ricorda il Sindaco Celestino Lanza – che ci mancherà davvero molto. Mite, gentile, sempre disponibile ma soprattutto uomo di grande spessore morale, attento agli altri e sempre fedele agli ideali di libertà e democrazia. La sua scomparsa così improvvisa lascia un grande vuoto. Solo due mesi fa ha partecipato alla cerimonia di ricordo della rappresaglia nazifascista avvenuta a Ronco il 27 agosto 1944, in cui è stata inaugurata una targa commemorativa che ricorda quegli eventi. In quella occasione aveva anche annunciato la realizzazione di un libro in cui aveva raccolto documenti, immagini e testi sulla storia del paese e in particolare di quell’episodio”.

Tutti i componenti del consiglio comunale e i dipendenti del Comune di Ronco Biellese si stringono ai famigliari di Luciano Guala in questo momento di grande tristezza e giovedì 10 ottobre l’ente sarà presente in forma ufficiale alla cerimonia di commemorazione e saluto che si terrà alle ore 11 nel cimitero del paese.