ANPI Biella in lutto, è morto Luciano Guala

Biellese in lutto per la morte di Luciano Guala, aveva 75 anni. Storico vicepresidente dell'ANPI provinciale, era stimato e apprezzato per le sua qualità umane. Non c'era manifestazione, o commemorazione pubblica, dove non fosse presente, con il suo animo gentile e pronto a ricordare il sacrificio di chi ha dato la vita per la libertà. Era residente nel comune di Ronco Biellese.

A ricordarlo, in queste ore, sui propri canali social, l'ex parlamentare Wilmer Ronzani: “Ci eravamo visti alla manifestazione di Noveis all'inizio di settembre, un appuntamento al quale in questi ultimi anni Luciano, dirigente dell'Anpi Provinciale, non aveva mai mancato. In quella occasione avevamo scambiato due parole e ci eravamo salutati con l'affetto e la simpatia di sempre. Per questo la notizia della sua morte mi lascia sgomento. Luciano è stato un amico e un compagno di tante battaglie. Luciano era una persona mite, discreta, che parlava solo se aveva delle cose da dire e senza arzigogoli. In tanti anni non lo mai sentito alzare la voce, ma era determinato e coerente nel difendere le ragioni in cui credeva e a cui dedicato gran parte della sua vita, insieme all'impegno nel Sindacato. Mite, coerente, determinato, un esempio di rigore, pronto a farsi in quattro tutte le volte che c'era da dare una mano. Per questo sono tantissimi coloro che lo hanno stimato e gli anno voluto e oggi non si capacitano del fatto che Luciano non ci sia più. Grazie per l'esempio che ci hai dato”.

Un messaggio di cordoglio è stato inviato anche dal gruppo consiliare di Mongrando in Comune: “Ciao Luciano, grazie per tutto quello che hai fatto. Sempre dalla stessa parte. Un abbraccio forte forte alla famiglia”.