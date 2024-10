Incidente stradale senza feriti a Biella. È successo intorno alle 10.30 di oggi, 8 ottobre, all'intersezione tra via Carlo Fecia di Cossato e via Lamarmora. A rimanere coinvolti, stando alle prime informazioni raccolte, un automezzo e un bus di linea. Sul posto gli agenti di Polizia Locale per la raccolta dei rilievi di rito.