Gita a Oropa per gli ospiti della Casa del Sorriso

Con l’arrivo dell’autunno, ad inizio ottobre, la Casa del Sorriso chiude il periodo di gite estive. E lo fa con la gita che tra gli ospiti è certamente la più desiderata: la gita ad Oropa la visita alla Nostra Signora di Oropa e gli assaggi alla mitica polenta concia.

E' consuetudine che, con i primi freddi, salga la voglia di gustare uno dei piatti tradizionali biellesi ed ecco che martedì 1° ottobre un nutrito gruppo di ospiti della struttura, accompagnati da volontari e personale della rsa, ha partecipato alla gita che è da sempre un caposaldo del programma di animazione…per acclamazione popolare.

Nel pomeriggio, nonostante il tempo nuvoloso, la comitiva ha raggiunto la Chiesa Nuova del Santuario per un doveroso saluto e ringraziamento alla Madonna. La gita si è conclusa con la visita del museo dei presepi provenienti dal mondo e dai paesi della provincia di Biella. Un ottimo spunto per i più curiosi tra gli ospiti che quest’anno si cimenteranno nell’opera di restauro di un vecchio presepe presente in struttura, che speriamo potrà essere pronto per essere esposto in occasione delle festività natalizie.