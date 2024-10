Esercitazione a Viverone, presenti oltre 60 operatori CRI per la simulazione di un evento alluvionale FOTO

Bilancio più che positivo per l'esercitazione di Protezione Civile, organizzata lo scorso weekend a Viverone dal Comune, assieme alla Croce Rossa Italiana. Oltre 60 gli operatori CRI coinvolti (tra i comitati di Biella, Cavaglià e Cossato), che hanno preso parte alla simulazione di un evento alluvionale con conseguenti problematiche idrogeologiche.

Lodevole la sinergia con la popolazione, coinvolta nell'attività di reale assistenza e censimento delle esigenze primarie. Come da programma, gli operatori della CRI sono intervenuti su richiesta dell’Autorità di Protezione Civile Comunale, istituendo in una prima fase un Posto di Comando Avanzato, da dove sono state coordinate tutte le operazioni richieste.

Inoltre, nella mattinata di domenica, il personale di SMTS (Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali) e OPSA (Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua) della Croce Rossa ha svolto operazioni di ricerca di persone disperse: in particolare sui laghi di Bertignano e Viverone. Già svolte in passato, simili iniziative saranno replicate nei prossimi anni in località diverse del Biellese.