Approfittando del buio, nella notte di ieri giovedì 3 ottobre malviventi si sono introdotti nel garage di un'abitazione e hanno rubato la Fiat Panda 4X4 di proprietà di un uomo di 34 anni.

Il fatto è accaduto a Cerrione, in frazione Vergnasco e non è stato isolato, in quanto in un altro garage a fianco, nella stessa notte avrebbero invece asportato un avvitatore a batteria.

Sull'accaduto indagano i Carabinieri che sono stati avvisati dai proprietari non appena hanno scoperto il furto.