Fondazione CR Biella, sessione generale eventi: erogati 24 mila euro

Ammonta a 24.500 euro il contributo complessivo stanziato dal Consiglio della Fondazione nell’ambito della Sessione generale eventi nelle aree Educazione e Ricerca (€ 10.500,00) e Welfare e Territorio (€14.000,00).

“La seconda sessione generale eventi ha sostenuto con contributi massimi di 3 mila euro una serie di progetti ritenuti importanti per lo sviluppo del territorio – commenta il Presidente Michele Colombo – si tratta di contributi che in molti casi permettono di dare continuità a progetti ed iniziative che arricchiscono l’offerta culturale biellese da moltissimi anni, come il Presepe gigante del Marchetto, giunto alla 37° edizione, o la XXIII edizione della Liberazione dei rapaci alla Burcina, ma anche eventi innovativi come Bidigital, in programma in questi giorni”. Pro loco Biella e Valle Oropa – Biella, Bidigital 2024 La Fondazione ha sostenuto con un contributo di € 2.500,00 la realizzazione di “Bidigital 2024. Nel mondo a venire”.

L’evento rappresenta un importante Festival del digitale, dell’innovazione e dell’impatto del Piemonte. Un evento gratuito che coinvolge quasi 50 speaker tra main stage, sale mostre, speaker corner in modalità silent disco, redazioni giornalistiche diffuse, aule di coding, incontri con le scuole, aree di formazione. Tra le novità di quest’anno: food truck, test drive di droni, il cortile dell’impatto e molto altro, l’edizione 2024 di BiDigital ha infatti un grande obiettivo: diffondere la cultura dell’impatto positivo per tutti i partecipanti attraverso le lenti tematiche dell’innovazione, dell’imprenditorialità, della comunicazione, dell’impatto sociale e ambientale.

L’evento, organizzato da Sellalab e BTREES, si terrà sabato 5 ottobre negli spazi del Lanificio Maurizio Sella. Comune di Rosazza – Rosazza (BI), Raduno Boulder clymb Bursch Block Nell’ambito dell’attività sportiva la Fondazione ha sostenuto con un contributo di € 1.500,00 euro la realizzazione del Raduno Boulder clymb Bursch Block, si tratta di un evento che vuole trasformare la piccola frazione di Desate (fatta di antiche baite e pietre scolpite che raccontano la storia dell’alta valle), in capitale dei boulder. Gli appassionati di «sassismo», la disciplina che dà la scalata agli enormi massi che punteggiano i boschi, potranno cimentarsi in percorsi segnalati e di difficoltà crescente. L’evento, oltre ad essere un’intensa e spettacolare esperienza sportiva, ha il pregio di richiamare turisti in Valle nella stagione autunnale.

Questo l’elenco complessivo dei contributi erogati:

Sessione Eventi – Seconda scadenza (TOTALE € 24.500,00)

SETTORI RILEVANTI € 21.500,00 Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 7.500,00

€ 2.500,00 Pro loco Mosso Aps – Mosso (BI), per l’organizzazione del Presepe gigante di Marchetto 37 edizione;

€ 2.500,00 Pro loco Biella e Valle Oropa – Biella, per l’organizzazione dell’evento Bidigital 2024;

€ 2.500,00 Istituto comprensivo Biella 3 – Biella, per l’organizzazione dell’evento GiroGiroMondo.

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 2.500,00

€ 2.500,00 Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3BI – Biella, per l’organizzazione del convegno Fra realtà e speranza: come parliamo della fine della vita. Volontariato, filantropia e beneficenza € 10.500,00

€ 2.500,00 Associazione Let Eat Bi, il Terzo Paradiso in Terra Biellese – Biella, per l’organizzazione dell’evento Colture Conviviali: Incontri di divulgazione e condivisione di saperi per la nostra salute e quella della terra;

€ 2.500,00 Gomitolo Rosa Ente Filantropico – Roma, per l’organizzazione dell’evento Biella Social Knitting 2024 – Edizione HIV/AIDS;

€ 2.500,00 Associazione #shareat – Biella, per l’organizzazione dell’evento TEDx Biella 2024 - Nati per desiderare;

€ 1.500,00 Medici con l'Africa Cuamm Gruppo del Piemonte Ets – Biella, per l’organizzazione dell’evento Medici con l'Africa andata e ritorno;

€ 1.500,00 Associazione Donne Nuove – Biella, per l’organizzazione dell’evento L'altra metà - Femminile e Maschile, affrontare insieme il cambiamento. Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 1.000,00

€ 1.000,00 Lega Italiana Protezione Uccelli - Sezione di Biella per l’organizzazione dell’evento Liberazione rapaci XXIII edzione Parco Burcina 06/10/2024 - Lezione didattica.

ALTRI SETTORI

€ 3.000,00 Attività Sportiva

€ 3.000,00 € 1.500,00 Comune di Rosazza – Rosazza (BI), per l’organizzazione del raduno Boulder clymb Bursch Block;

€ 1.500,00 A.C.I. Automobile Club Biella – Biella, per l’organizzazione dell’evento Ruote nella storia 2024.