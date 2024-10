Bi Roller trionfa alla Maratona di Berlino categoria Fitness

Prima e Secondo su fascia di età e Quinti assoluti entrambi nella categoria Fitness per Susanna Rocchetti e Achille Sangiorgi alla Maratona di Berlino sui pattini. Ottima prestazione anche per la giovane allenatrice Martina Loss Robin

I tre atleti biellesi della ASD Bi Roller Pattinaggio Biella, accompagnati dal Coach Federica Ugliengo, lo scorso week end si sono cimentati nella gara internazionale e si sono giocati le loro carte in un panorama di oltre 3000 partecipanti.

L’evento giunto alla 50’ edizione si è svolto il 28 e 29 settembre a Berlino: il sabato si è svolta la maratona sui pattini in un anello di 7 km e con arrivo sotto alla Porta di Brandeburgo e la domenica quella a piedi attraverso la città.

Per i pattinatori biellesi era la prima esperienza di una maratona internazionale di così grande partecipazione e l’emozione è stata tanta. Il percorso era cittadino, lungo le strade percorrendo per cinque volte un anello di 7 km che si snodava nella zona del Tiergarden verso nord ovest, poi un altro tratto di 7 chilometri lungo le vie del centro città per concludersi attraversando la porta di Brandeburgo.

Achille Sangiorgi è partito con il primo gruppo della categoria Fitness e ha corso in 1.12, 38 secondi, chiudendo come 2’ per fascia di età e 5’ assoluto; ad un certo punto del tragitto è stato anche vittima di una caduta incorsa per evitare due atleti caduti davanti a lui. Subito si è rialzato ed è ripartito.

Susanna Rocchetti è partita con il secondo gruppo della categoria Fitness e ha concluso la gara in 1.19,58, chiudendo come 1’ per fascia di età e 5’ assoluta.

Martina Loss Robin alla sua prima maratona è partita con l’ultimo gruppo e sfidando qualche goccia di pioggia, il vento e il freddo ha concluso la gara con un ottimo piazzamento.

Insomma per Bi Roller, società sportiva del pattinaggio biellese che si allena senza avere a disposizione impianti sportivi adeguati, ancora una volta grandi risultati.

“Il ringraziamento – spiega il Presidente e Coach Federica Ugliengo - va agli sponsor e amici che ci accompagnano e sostengono nell’attivita’ quotidiana e, come avviene da due anni a questa parte, nell’organizzazione di eventi, grazie a tutti".

“È stata un’esperienza molto coinvolgente – raccontano i pattinatori biellesi – fin da quando la sera del venerdì siamo andati all’Aeroporto dismesso di Tempelhof a prendere numeri e chip: lì era allestita un’immensa area di ritrovo per gli atleti con le rotelle e a piedi. Eravamo in tantissimi: persone di ogni età e nazione. Poi la mattina dopo ci siamo trovati nella zona del Bundestag dove era stata allestita un’organizzatissima area ritrovo prima della partenza. Impressionante la mobilitazione di volontari e personale. Favolosa l’accoglienza del pubblico lungo tutto il percorso e in massa all’arrivo sotto alla Porta di Brandeburgo. Ci siamo divertiti tantissimo e senza dubbio vorremmo ripetere l’esperienza il prossimo anno”.

Tornati a casa non c’è stato tempo per riposarsi. Tra pochi giorni è in programma la gara di chiusura della stagione agonistica a Savona che vedrà molti atleti Bi Roller impegnati.

Poi inizierà la preparazione autunnale e da febbraio si riprenderanno le attività agonistiche per la prossima stagione.