Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale autonomo avvenuto questa mattina, 18 aprile, a Biella. Dalle informazioni raccolte, un'auto sarebbe finita contro un palo dell'illuminazione pubblica. Il conducente è stato prontamente assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito.

È successo intorno alle 11. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo, assieme agli agenti della Questura per la raccolta dei rilievi.