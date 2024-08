Salute: Sella e HDI Assicurazioni lanciano una nuova soluzione integrata con servizi digitali avanzati per famiglie e microimprese

Una soluzione assicurativa specificatamente studiata per la salute e la prevenzione delle persone e adatta anche alle microimprese. Banca Sella, in collaborazione con HDI Assicurazioni, ha sviluppato una polizza completa che integra prestazioni digitali avanzate in grado di rispondere ai crescenti bisogni nell’ambito della prevenzione e dell’assistenza sanitaria.

Caratterizzata da un forte grado di personalizzazione, che consente di attivare coperture assicurative fino a 10 persone, non necessariamente appartenenti allo stesso nucleo familiare, e adatte anche a protezione dei collaboratori in un contesto aziendale, questa nuova soluzione prevede una serie di servizi innovativi, tra cui il “care manager”. Si tratta di una specifica consulenza socioassistenziale che viene fornita, anche attraverso canali digitali, in caso di infortunio o malattia dell’assicurato, per sé stesso oppure per un familiare anziano di cui l’assicurato non può prendersi cura. Questa figura valuta le specifiche esigenze mediche e agevola l’accesso ai vari servizi e risorse di cui il soggetto interessato ha bisogno.

Sono inoltre disponibili, due app dedicate “MyAssistance” e “MyClinic” tramite cui prenotare visite, effettuare video-consulti con i medici 24 ore su 24, archiviare digitalmente i propri dati sanitari, esami e referti nella propria “cartella salute”, chiedere e verificare lo stato delle pratiche di rimborso aperte.

La nuova polizza, oltre alla tradizionale tutela dalle conseguenze economiche di una malattia o di un infortunio, sostiene anche l’importanza della prevenzione (per ogni assicurato maggiorenne c’è la possibilità di accedere a un check-up completo ogni 2 anni) e prevede una serie di servizi per accompagnare il cliente durante le cure e l’eventuale assistenza post-ricovero. Per tutti ma in particolar modo pensata per gli imprenditori, offre anche una diaria che rappresenta una valida integrazione del reddito in caso di sospensione dell’attività lavorativa per infortunio o malattia.

«Oggi, cresce sempre più tra le persone la consapevolezza dell’importanza della salute e della prevenzione ed è, quindi, necessario considerare nuove opportunità che possano avere un impatto positivo sulla qualità della vita e sulla riduzione di costi sanitari, permettendo al contempo di affrontare adeguatamente malattie e invecchiamento – afferma Giorgio De Donno, Condirettore Generale e Vice Ceo di Banca Sella –. Con questa nostra nuova iniziativa, realizzata insieme a HDI, mettiamo a disposizione uno strumento studiato per soddisfare le esigenze quotidiane di protezione e prevenzione di famiglie e imprenditori, permettendo loro di assumere un ruolo attivo nella gestione della propria salute».

«Supportare i propri clienti in diversi ambiti della loro quotidianità, sia privata che professionale, è uno dei compiti di ogni consulente assicurativo. Con Salute & Prevenzione vogliamo rispondere al bisogno di un’adeguata prevenzione e cura offrendo la possibilità di ricorrere a strumenti digitali che possano agevolare e velocizzare la gestione dei momenti di necessità – dichiara Tommaso Di Gennaro, Vicedirettore Generale e Direttore Commerciale di HDI Assicurazioni – Sono certo che questo prodotto rappresenti un’ulteriore offerta di grande valore nel ventaglio di soluzioni assicurative che, insieme a Banca Sella, mettiamo a disposizione di privati e aziende».