Piazza San Paolo, Biella: completati i lavori di riqualificazione e posate le nuove pensiline

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Cristiano Franceschini, annuncia il completamento dei lavori di riqualificazione di Piazza San Paolo, con la posa delle due nuove pensiline.

Si tratta di un intervento significativo per la città, un’opera pubblica inizialmente ideata e avviata dall’Assessore ai Lavori Pubblici precedente, Davide Zappalà, e portata a termine con la posa delle pensiline dall’attuale Assessore.

"L’intervento migliora il comfort e la funzionalità della piazza, offrendo ai cittadini un’infrastruttura moderna e accogliente", dichiara l’Assessore Franceschini. "È un passo importante per la valorizzazione, la funzionalità degli spazi pubblici di Biella e per il benessere della comunità. Con la conclusione di questi lavori, la città di Biella si arricchisce di una nuova struttura al servizio dei cittadini, consolidando il suo impegno per la cura e il miglioramento degli spazi urbani”.