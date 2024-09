Sella, incontro su finanza e intelligenza artificiale per gli studenti che iniziano l’università

Si è svolto ieri, presso l’auditorium del Lanificio Maurizio Sella, l’incontro tra gli ex-studenti dei licei scientifici di Biella e provincia, ora agli inizi del loro percorso universitario, e gli esperti dell’area Financial Markets del gruppo Sella nell’ambito della terza edizione del progetto “Young Quant Talents Grow Up”.

Durante l’evento gli ex-studenti del liceo scientifico Avogadro di Biella e del liceo scientifico del Cossatese e Valle Strona di Cossato, selezionati nell’anno scolastico 2022/2023 in base all’interesse verso questa iniziativa e alla loro propensione per le materie STEM (in particolare matematica e fisica), hanno partecipato a un incontro formativo dedicato alla finanza e all’intelligenza artificiale. Con gli esperti del gruppo Sella hanno preso parte a un gioco-simulazione di investimento nei mercati finanziari e approfondito il tema del Machine Learning, esplorandone le caratteristiche tecniche e le applicazioni pratiche in ambito finanziario.

L’iniziativa si è conclusa con una cerimonia e l’intervento di Carlo Prina Della Tallia, Responsabile Treasury & Financial Markets del gruppo Sella, e Attilio Viola, Condirettore Generale di Banca Sella Holding. Il progetto “Young Quant Talents Grow Up”, che presto inaugurerà la sua quarta edizione, accompagna gli studenti per l'intero anno scolastico con attività formative, sia in presenza sia da remoto. Il programma prevede lezioni su strumenti finanziari, redazione di business plan, utilizzo avanzato di Excel, simulazioni di trading e progetti di machine learning. Durante il percorso sono inoltre previsti momenti di orientamento psicologico per aiutare i ragazzi a scegliere l’Università con maggiore consapevolezza. Ogni incontro vedrà i partecipanti affiancati e seguiti direttamente dai professionisti dell’area Financial Markets del gruppo Sella, provenienti da diversi percorsi di studi (fisica, matematica, ingegneria ed economia), e da neolaureati che condivideranno le loro esperienze universitarie e professionali.