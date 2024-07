Sella lancia un club deal per investire nelle Pmi italiane

Un programma di investimento in Piccole e Medie imprese italiane promosso dal gruppo Sella, attraverso la sua divisione di Investment Banking, e sviluppato in collaborazione con un management team di rilevante esperienza nel Private Equity. È il club deal FIER (Futuri Investimenti in Economia Reale) realizzato per generare nuove opportunità di investimento nel capitale di Pmi del nostro Paese.

Il programma di investimento si sviluppa attraverso la creazione di società veicolo, ciascuna dedicata ad una singola opportunità di investimento in imprese italiane da proporre singolarmente ai potenziali investitori. Il gruppo Sella, che partecipa ad ogni investimento fino a circa il 20% dell’importo stabilito, ha individuato un team di professionisti con un track-record di successo nel Private Equity e nell’Investment Banking composto da Sergio Ravagli, Alessandro Bellia, Giovanni Arrigo e Edoardo Licitra.

La strategia di investimento di FIER è incentrata su quattro macrosettori: produzione industriale, ICT, Business services e consumer. Obiettivo dei singoli investimenti del programma sono le PMI italiane con un fatturato annuo di almeno 15 milioni di euro, un ebitda positivo e un eccellente potenziale di crescita. Il ticket di investimento medio previsto è di almeno 15 milioni di euro per deal, con una durata tra i 4 e i 6 anni. Il programma prevede un impegno complessivo pari a circa 60 milioni di euro, distribuito su 2/4 operazioni, di cui circa 12 milioni erogati da Sella in qualità di Anchor Investor.

Il club deal di Sella si caratterizza per la sua flessibilità: gli investitori possono personalizzare il proprio portafoglio e i meccanismi di adesione, ed accedere ad opportunità esclusive con un orizzonte di medio periodo. FIER entrerà nel capitale delle imprese individuate in una logica di piena continuità imprenditoriale e parteciperà attivamente alla definizione della strategia di crescita organica e per linee esterne, supportando l’individuazione di nuovi clienti e partner, sia in Italia che all’estero. Nell’ambito del processo di selezione delle imprese target, FIER potrà estendere l’opportunità di investimento anche ad altri club deal selezionati e qualificati con il medesimo approccio strategico.

“Il lancio del club deal arricchisce l’offerta di Sella Investment Banking con un nuovo strumento per fornire agli imprenditori italiani pieno supporto alle loro esigenze di trasformazione e crescita – afferma Giacomo Sella, Responsabile della Divisione Corporate & Investment Banking del gruppo Sella –. Grazie ad un management team dedicato di comprovata esperienza, individueremo le piccole e medie imprese più promettenti e con alto potenziale, per favorire il loro processo di sviluppo e al contempo offrire rendimenti interessanti agli investitori”.