Oropa, terminati i lavori di pulitura e finitura del pavimento della Basilica Superiore del Santuario

Nell’ambito del più ampio progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale del Santuario di Oropa, reso possibile grazie ai Fondi CIPE messi a disposizione dalla Regione Piemonte, comprendente il restauro della gradinata della facciata della Basilica Superiore, il consolidamento dei muretti perimetrali del piazzale e la revisione degli impianti sonori ed elettrici, al principio di marzo ha preso il via il lotto di esecuzione dei lavori di pulitura e finitura del pavimento della navata principale della Basilica.

L’intervento, eseguito dalla stazione appaltante Comune di Biella, ha portato risultati ottimali, restituendo luminosità e decoro all’intero ambiente. La riqualificazione del pavimento della Basilica Superiore si pone l'obiettivo di valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale e monumentale del Santuario, migliorandone la conservazione e la fruizione per tutti i fedeli e i visitatori. Questo intervento si inserisce all’interno di un piano di investimenti che negli ultimi anni ha visto la collaborazione tra enti pubblici e privati per la messa in sicurezza della Basilica Superiore, riaperta nel 2020 dopo quattro anni di impegnativi restauri. Prima di procedere ai lavori, è stata condotta un’attenta analisi dello stato di degrado del pavimento.

Il mosaico pavimentale presentava numerose aree danneggiate a causa dell’usura e delle condizioni climatiche interne della Basilica, fenomeni simili a quelli che hanno già interessato pareti e colonne e che sono stati affrontati nei precedenti interventi di restauro. I lavori sono stati eseguiti da personale altamente specializzato: terminato il lavaggio approfondito del pavimento per rimuovere residui e impurità, si è intervenuti con la stuccatura delle numerose fessure e delle parti sgretolate, utilizzando le stesse tecniche già impiegate per il restauro delle pareti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza. Una volta completata questa fase, si è proceduto con la levigatura delle superfici restaurate e, infine, con una lucidatura completa del pavimento. Il lavoro ha interessato una superficie complessiva di circa 850 m².

"Siamo lieti che questi interventi siano stati realizzati in un anno così significativo come quello del Giubileo – commentano gli Amministratori Delegati del Santuario Don Stefano Vaudano e Giancarlo Macchetto - L’afflusso di pellegrini sarà elevato, e garantire loro spazi accoglienti è una priorità per noi. Questo restauro rappresenta un segno concreto dell’attenzione e dell’impegno profusi dalle Istituzioni per la tutela e la valorizzazione del Santuario."