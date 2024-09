Gruppo Sella in lutto, è mancato l'ex ad vicario Enzo Panico

Gruppo Sella in lutto, è mancato Enzo Panico

Lutto a Biella per la morte di Enzo Panico, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 88 anni. Per oltre mezzo secolo ha dedicato la sua vita professionale, con passione e competenza, al Gruppo Sella, di cui è stato uno dei grandi artefici.

Enzo Panico ha iniziato il suo percorso nel 1955 nell’allora Banca Gaudenzio Sella & C., all’interno dell’ufficio contabilità situato in Via dei Seminari a Biella. Nei decenni successivi ha ricoperto numerosi incarichi di crescente responsabilità e, dal 1996 al 2002, è stato Amministratore Delegato vicario dell’allora capogruppo Banca Sella (l’attuale Banca Sella Holding), durante il periodo di presidenza dell’ABI di Maurizio Sella, del quale è stato uno dei più stretti collaboratori. Dal 2006 al 2010 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Banca Sella Holding.

A unirsi, in queste ore, con profondo dolore e grande affetto al lutto della famiglia il presidente, i consiglieri d'amministrazione, i componenti dei collegi sindacali, la direzione e tutto il personale del Gruppo Sella. Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Viverone. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, alle 15 di domani, 24 settembre.