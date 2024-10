Grande prestazione per la Juventus Women che, al Pozzo Lamarmora di Biella, supera la Fiorentina con un roboante 4-0. A segno Caruso, Vangsgaard, Krumbiegel e Rosucci per la quarta vittoria di fila di questo campionato che regala il primato solitario in classifica, con 12 punti.

Sugli spalti, oltre a molti tifosi, anche il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, al ritorno nel capoluogo laniero, accompagnato dall'assessore allo Sport Giacomo Moscarola.