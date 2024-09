Il Centro per le Famiglie IRIS lancia nuovi eventi: ludobus e incontri per genitori e figli

E’ in partenza la nuova edizione del Progetto “ Di Comune in Comune”, con un ampio programma di eventi per tutte le famiglie e la comunità educante. Il Centro per le famiglie porterà sul territorio incontri a tema con esperti, momenti di confronto sulla genitorialità e laboratori di gioco per genitori e figli. Il tutto in collaborazione con i Comuni ospitanti e la rete SBIR. “Inizia un nuovo ciclo di eventi rivolti ai bambini e alle famiglie e siamo particolarmente felici di continuare a portare il servizio sul territorio. Il nostro centro per le famiglie è per noi un fiore all’occhiello e i Comuni consorziati sostengono le iniziative proposte con grande collaborazione e entusiasmo” commenta il Presidente del CDA Avv. Marco Romano.

L'evento di apertura della nuova edizione, sarà: GIOCHIAMO CON IL LUDOBUS! SABATO 5 OTTOBRE dalle 10:00 alle 16:00 a Biella-Chiavazza presso Il Giardino Atleti Olimpici Azzurri d' Italia Sarà una giornata ad accesso libero a partire dalle 10:00 ; un'occasione per divertirsi, stare insieme e conoscere gli operatori e le attività del Centro per le famiglie. Il Ludobus della Coop Animazione Valdocco contiene oltre 50 grandi giochi da strada adatti a tutte le età che verranno installati nel vialetti del giardino per far giocare bambini, giovani e adulti A ottobre, seguiranno i primi appuntamenti sulla genitorialità, dedicati alla fascia 0-6anni. "RI-CONOSCIAMO LE NOSTRE EMOZIONI" evento in plenaria Venerdi 11 ottobre 2024 h: 20:30a Mongrando - Salone della Biblioteca - Piazza XXV Aprile Condurrà la Dott.ssa Tiziana Monticone (pedagogista,formatrice, educatrice professionale) e si affronteranno le emozioni dei bambini e lo sviluppo della “competenza emotiva".

Sarà un'occasione per capire come accogliere e supportare i propri figli durante una “tempesta emotiva”. Link per iscriversi :https://forms.gle/G1HNvvHLK8gPnUg78 Sullo stesso tema, Il Centro per le Famiglie organizza un secondo incontro di confronto per genitori, più ristretto e " pratico" ( max 20 persone) condotto dalle operatrici di Patio: "AIUTO! QUESTA CHE EMOZIONE E'?"- 19 ottobre 2024 h: 10:00 a Camburzano - Palestra Comunale - Via Camilla Lampo n.1 Link per iscriversi https://forms.gle/w6P5uxXVp9BejEQc7 Seguiranno altri incontri con tematiche per tutte le fasce di età, sino all’adolescenza. Nel frattempo nella sede del Centro, in Via Caraccio 4, hanno riaperto i servizi Il Patio e Ge.Co con i colloqui di ascolto per genitori, i gruppi di conversazione e interventi per genitori separati (mediazioni familiari, sostegno psicologico, gruppi di parola per i figli) Per qualsiasi informazione contattare : Centro per le Famiglie I.R.I.S.- il PATIO 335- 7920454 (anche whatsapp) o inviare una email a: patio@consorzioiris.ne