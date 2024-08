"Al rifugio Monte Marca ho trovato un'ottima accoglienza" Una lettrice ci scrive

Buongiorno, in merito all’articolo biellesi brava gente ma l’accoglienza…..vorrei segnalare l’esperienza positiva al rifugio Monte Marca, sono stata a pranzo con marito e figlia il 15 e 23 agosto. Desidero ringraziare tutto lo staff del rifugio Monte Marca per l’accoglienza, la gentilezza e l’efficienza! Bagno pulito, zero coda, zero attesa, ritorneremo !!

Biellese di nascita, vivo in Lombardia da 24 anni ma qualche settimana a Biella d’estate è d’obbligo viste le bellezze naturali !