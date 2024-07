Mucrone Local, l'impegno degli imprenditori per la Capanna Renata

Unione Industriale Biellese è al fianco dell'Associazione Mucrone Local per conservare, rendere accessibile e valorizzare la Conca di Oropa. Nell'incontro dedicato agli imprenditori, nei giorni scorsi in Sala Conferenze, 40 partecipanti hanno dialogato sullo sviluppo e la valorizzazione della Conca di Oropa.

Presente anche Sara Gentile, neo assessore al Turismo e vice sindaco del Comune di Biella: "Come nuova amministrazione comunale poniamo speciale attenzione alla Conca di Oropa, fiore all'occhiello dell'intero Biellese. Ritengo basilare partire dall'analisi della situazione attuale per valutare attentamente le azioni necessarie, tenuto in doveroso conto le diverse situazioni aperte. A pochi giorni dall'assunzione delle deleghe comunali a Montagna e Turismo ricevute dal sindaco Marzio Olivero, desidero fin da subito ringraziare Mucrone Local per quanto ha fatto finora con lodevole impegno e per quanto certamente continuerà a fare in modo costruttivo in sinergia con enti e associazioni del territorio".

Marco Bardelle, presidente dell'associazione Mucrone Local, ha illustrato i progetti già realizzati e, soprattutto, quelli ancora da realizzare per lasciare alle future generazioni una montagna accessibile, bella, "viva": "Non siamo qui per convincere nessuno, crediamo semplicemente nel nostro territorio e nella bellezza della nostra Conca di Oropa per restituirne la bellezza, per creare valore e occupazione, per fare impresa nel settore turistico. E' una questione di volontà e dell'impegno che ogni persona sceglie di dedicare a fare qualcosa di concreto oggi per le future generazioni".

"Come Unione Industriale Biellese abbiamo subito scelto di supportare questo progetto nato dalla passione degli imprenditori per il territorio, in particolare sostenendo la ristrutturazione della Capanna Renata - ha affermato il direttore Uib, Pier Francesco Corcione -. Ad oggi sono stati raccolti circa 50 mila euro, ma non è sufficiente. E' fondamentale l'impegno di altri imprenditori per riuscire a realizzare questo progetto, un obiettivo comune per dare un segnale concreto per lo sviluppo (turistico e non solo) del Biellese".

"Il pensiero di Capanna Renata rievoca in me, come molti biellesi, bellissimi ricordi di momenti di allegria e spensieratezza: momenti che mi aprono il cuore - ricorda Giancarlo Ormezzano -. Vorrei che altri possano, di nuovo, vivere questi magnifici luoghi delle nostre montagne. So che gli imprenditori sono spesso impegnati a "fare" ma credo sia ora anche di testimoniare il nostro impegno con un segno tangibile: Capanna Renata può essere un lascito visibile e concreto per i giovani, per il futuro".

Carlo Piacenza aggiunge: "Noi imprenditori viviamo il territorio da centinaia di anni - ha commentato Carlo Piacenza, past president Uib -. Oggi, grazie a Mucrone Local che ha acceso una scintilla per tenere vivo il Biellese, dobbiamo dare attenzione alla Conca di Oropa, dobbiamo dare un segnale, anche e soprattutto alle giovani generazioni".

L'intervento studiato per la Capanna Renata prevede la riqualifica dell'edificio e il collegamento con l'alimentazione idrica, per renderlo un bel rifugio capace di accogliere adeguatamente i turisti. Si tratta, complessivamente, di un investimento di 200 mila euro.Raggiungere l'ambizioso traguardo, significa portare a termine un intervento concreto e necessario a beneficio della Conca di Oropa: per la sua posizione, la Capanna Renata si presta ad essere una tappa importante per gli escursionisti.

Infine, andrà successivamente considerato il vecchio arrivo della cestovia, oggi fatiscente, che dovrà essere abbattuto per ripulire questo bellissimo angolo di mondo e dare modo alla Capanna Renata di rivivere. Mucrone Local opera dal 2012 ed è diventa una realtà sempre più solida e presente sul territorio. Si definisce associazione "del fare", a sottolineare la concretezza dell'impegno e degli obiettivi prefissi.

Molte azioni sono già state portare a termine e molto resta da fare.E' nata dall'impegno di diversi imprenditori, a partire dal board guidato da Marco Bardelle, con Dino Masso, Stefano Sanna, presidente Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese, Luca Murta, Elena Schneider, Paola Bozzo, Mara Cerruti Bozzola, Alessandro Bonandini, Nicola Barchietto e Alberto Fila Robattino.Numerosi anche gli imprenditori che supportano e hanno supportato le iniziative con donazioni, azioni concrete e tanta passione.