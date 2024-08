Giovani a lezione di natura al Rifugio Alpe Pianetti, dove nasce la Lauretana, la sfida di Alessandra, FOTO

“Ho trasformato quella che era la mia passione in lavoro e ne sono ben felice, sono circondata dalla natura e adesso anche dai giovani, cosa posso volere di più?”. Alessandra Addis del 2020 gestisce il Rifugio Alpe Pianetti. Realizzato dal gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini di Graglia si trova a 1321m. E raggiungibile dalla località San Carlo a 1028m nei pressi di Graglia, dove nasce l'acqua Lauretana. E tra le nuove sfide di Alessandra c'è l'accoglienza di gruppi di giovani.

Da ragazza Alessandra ha lavorato in Valle d'Aosta, poi in Trentino, in rifugi ed in alberghi, dove ha conosciuto quello che poi è diventato il papà dei suoi figli, Manuel che dal 2018 gestisce il rifugio Mombarone. Quando era in cinta di 4 mesi del primo figlio Alessandra lavorava in Trentino a Madonna di Campiglio a 2300 m.

“Nei mesi estivi, da luglio a settembre sono in Rifugio – racconta Alessandra – mentre il resto dell'anno faccio l'Oss domiciliare. I miei figli tutt'ora sono un po' da me all'Alpe Pianetti e un po' da Manuel al Mombarone. La forza di questo rifugio? L'acqua. Credetemi se vi dico che stare in montagna stare senza è davvero difficile”.

La vita lavorativa di Alessandra è un susseguirsi di sfide. L'ultima è stata quella di dedicarsi ai giovani, ad accoglierli presso il Pianetti. Una sfida che sta dando i suoi frutti.

“L'anno passato a fine anno sono venuti i ragazzi delle medie di Pettinengo – racconta Alessandra - . Sono rimasti qui qualche giorno e sono rimasti entusiasti. Erano una ventina più i loro insegnanti. Gli ha fatto formazione il Soccorso Alpino. E' stata l'ultima volta che Martino Borrione ha parlato a dei giovani prima di lasciarci. Gli ha insegnato a come fare uno zaino per andare in montagna, quali comportamenti tenere in determinate situazioni. Durante l'anno mi hanno chiesto di venire come hanno fatto questi allievi anche alcune associazioni sportive per dei ritiri, e sto lavorando a un progetto per accogliere anche i centri estivi. E io sono ben contenta di questa che per me rappresenta una nuova sfida. L'Alpe Pianetti è comunque raggiungibile facilmente. Le medie di Pettinengo torneranno hanno già detto, e io ho già contattato la Protezione Civile e la Forestale per venire a far lezione ai gruppi prossimi che verranno”.

Il Rifugio Alpe Pianetti è aperto da luglio a metà settembre e da novembre a giugno tutti i fine settimana su prenotazione.

Nei suoi dintorni ci sono alcuni itinerari ben segnati e con difficoltà E escursionistiche. Il rifugio è raggiungibile da San Carlo (1028m) nei pressi di Graglia con indicazioni B4. Basta seguire la strada provinciale detta Tracciolino in direzione Oropa dalla località Bossola fino a poco prima di San Carlo, dove sulla sinistra si trovano le indicazioni per il Rifugio.

In poco più di un'ora il Rifugio è raggiungibile grazie a una comoda strada sterrata, adatta a tutti, anche alla famiglie con bambini, percorribile da mezzi motorizzati solo con permesso.

Per info Alessandra Addis

TEL: +39 3384355531

E-mail: rifugiopianetti1321@gmail.com