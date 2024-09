Giornata all’Alpe Pianetti: divertimento e socialità per i bambini della scuola di Strona FOTO

Giornata all’Alpe Pianetti: divertimento e socialità per i bambini della scuola di Strona.

Per intraprendere l’inizio dell’anno scolastico, alunni e insegnanti della scuola primaria di Strona, si sono recati, dalla classe prima alla quinta, presso il Rifugio Alpe Pianetti di Graglia. Accompagnati dai loro insegnanti, bambini e ragazzi sono giunti con lo scuolabus fino alla Bossola, per poi intraprendere una passeggiata verso il rifugio: “Nonostante la giornata fosse piuttosto coperta – dichiarano gli insegnanti – i ragazzi si sono divertiti e hanno avuto la possibilità di prendere maggiore confidenza con i compagni. La giornata, infatti, è volta alla socialità e alla creazione di un senso di comunità, in particolare fra i bambini della classe prima”.

L’idea, promossa anche dalla gestione del rifugio, nasce dalla necessità di creare, ancor prima dell’ingresso in aula, un clima positivo incentivato da un’uscita all’aria aperta, un’esperienza esterna al contesto scolastico, promuovendo i buoni rapporti fra gli studenti: “Negli ultimi anni puntiamo a favorire le uscite scolastiche – dichiara Alessandra Addis -, condividere queste esperienze permette di rafforzare il gruppo e fare esperienze al di fuori del contesto familiare. Vorremmo allargare quest’esperienza alle scuole e a diversi gruppi, in quanto il rifugio è facilmente accessibile a tutti”.

I bambini di Strona hanno mangiato la polenta concia e nel pomeriggio si sono divertiti nell’area circostante. L’esperienza non è nuova all’Istituto Comprensivo di Valdilana-Pettinengo, che in questi giorni, ha visto il susseguirsi di numerosi classi e studenti, anche per più giorni.