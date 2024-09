Fidal Piemonte, Zola confermata presidente: "Continueremo a camminare insieme per il futuro dell'atletica"

Si è svolta oggi sabato 28 settembre l' Assemblea Elettiva Ordinaria del Comitato Regionale FIDAL Piemonte , tenutasi presso B&B Hotel Borgaro Torinese presieduta da Fausto Riccardi . A rappresentare FIDAL Nazionale il Consigliere Federale Salvatore Gebbia . Alta la partecipazione delle società piemontesi, con il 90,7% della forza voto presente: 163 infatti le società presenti (su 204 aventi diritto) per un totale di 4867 voti.

Al termine delle votazioni, è stata confermata presidente Cleliuccia Anna Maria Zola, presidente uscente che intraprende così il secondo mandato. A favore della neo eletta sono andati 3668 voti, pari al 75% della forza voto presente in assemblea. 1057 i voti per l'altro candidato, Raffaele Del Pui, pari al 21% dei voti (140 i voti dispersi tra schede bianche e nulle).



Conferma anche per il Revisore dei Conti uscente, Dott. Vittorio Palmero, con voti complessivi 3782 pari al 77% dei voti (952 le preferenze accordate all'atro candidato Fabrizio Pen).

"GRAZIE per la vostra fiducia e per l’amicizia ,continueremo a camminare insieme per il futuro dell’atletica piemontese!", queste le parole della neo presidente biellese sui social.

Consiglieri Eletti: Gavinelli Mauro (3056), Giordanengo Graziano (2921), Tizzani Luca (2749), Putinati Bruna (2743), Favaretto Claudio (2724), Bagliani Alberto (2621), Braccini Paolo (2577), Di Crescenzo Tiziana (2593), Amandola Fabio (2389), Meliga Lodovico (2320), Rapetti Giancarlo (2303), De Col Paolo (1999).

Consiglieri non eletti: Rossi Veronica (1167), Clerici Claudio (1158), Mirra Maura (1101), Russo Francesco (1068), Spadaro Felice (775), Aimar Paolo (643)